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Есть в шоуруме
Печь-камин EVEREST F12
Печь-камин EVEREST F12
Есть в наличии
61890 ₽
Есть в шоуруме
Печь-камин LK Ambra
Печь-камин LK Ambra
Есть в наличии
35153 ₽
-20%
Печь-камин Астов APLIT П3С 8457
Печь-камин Астов APLIT П3С 8457
Мало
583900 ₽ 467120 ₽
Есть в шоуруме
Печь-камин Гуча Арина низкая (Guca Arina)
Печь-камин Гуча Арина низкая (Guca Arina)
Мало
74972 ₽
-20%
Печь-камин ЭкоКамин Бавария "Три стекла" графит
Печь-камин ЭкоКамин Бавария "Три стекла" графит
Мало
81890 ₽ 65512 ₽
Есть в шоуруме
Отопительно-варочная печь MBS Olymp Plus L Dark Red
Отопительно-варочная печь MBS Olymp Plus L Dark Red
Мало
102303 ₽
Есть в шоуруме
Печь-камин Guca Eliptiko (Гуча Элиптико)
Печь-камин Guca Eliptiko (Гуча Элиптико)
Мало
83277 ₽
Есть в шоуруме
Печь-камин LK Pineto
Печь-камин LK Pineto
Мало
29051 ₽
Есть в шоуруме
Печь-камин Гуча Iskra (Искра)
Печь-камин Гуча Iskra (Искра)
Мало
49755 ₽
Есть в шоуруме
Печь-камин Гуча Лава (Guca Lava)
Печь-камин Гуча Лава (Guca Lava)
Мало
97622 ₽
Есть в шоуруме
Кафельная печь-камин ABX Bavaria EXclusive (кафельный цоколь, вставка Orion)
Кафельная печь-камин ABX Bavaria EXclusive (кафельный цоколь, вставка Orion)
Мало
230976 ₽
Есть в шоуруме
-7%
Кафельная печь-камин ABX Bavaria K (кафельный цоколь) с теплообменником (6,9 кВт в воду)
Кафельная печь-камин ABX Bavaria K (кафельный цоколь) с теплообменником (6,9 кВт в воду)
Мало
225792 ₽ 209000 ₽
Есть в шоуруме
Кафельная печь-камин ABX Helvetia KP (кафельный цоколь, вставка комбо)
Кафельная печь-камин ABX Helvetia KP (кафельный цоколь, вставка комбо)
Мало
217728 ₽
Есть в шоуруме
Отопительная печь Plamen Maestral N
Отопительная печь Plamen Maestral N
Мало
84150 ₽
Есть в шоуруме
Печь-камин EVEREST S10
Печь-камин EVEREST S10
Есть в наличии
81290 ₽
Есть в шоуруме
-10%
Печь-камин La Nordica Asia BII Petra (в камне)
Печь-камин La Nordica Asia BII Petra (в камне)
Мало
189890 ₽ 170990 ₽
Есть в шоуруме
-7%
Печь-камин La Nordica Isetta EVO 4.0 (черный)
Печь-камин La Nordica Isetta EVO 4.0 (черный)
Мало
221190 ₽ 204990 ₽
Есть в шоуруме
Печь-камин MBS Happy E Cream
Печь-камин MBS Happy E Cream
Есть в наличии
32239 ₽
Есть в шоуруме
-22%
Печь-камин Thorma Skal II, черная
Печь-камин Thorma Skal II, черная
Есть в наличии
57860 ₽ 45000 ₽
Есть в шоуруме
Отопительная печь Plamen Nera N
Отопительная печь Plamen Nera N
Мало
142200 ₽
Хиты банные печи
-6%
Дровяная печь для бани Etna (Этна) 18 (ДТ-4С) Закрытая каменка
Дровяная печь для бани Etna (Этна) 18 (ДТ-4С) Закрытая каменка
Мало
40040 ₽ 37638 ₽
Банная печь Гефест GFS ЗК 18 (М) в сетке
Банная печь Гефест GFS ЗК 18 (М) в сетке
Мало
69200 ₽
Дровяная печь для бани Везувий Сенсация «Аква» 16 (ДТ-4) с баком 30 литров
Дровяная печь для бани Везувий Сенсация «Аква» 16 (ДТ-4) с баком 30 литров
Есть в наличии
31740 ₽
Дровяная печь для бани Атмосфера L сетка
Дровяная печь для бани Атмосфера L сетка
Мало
82800 ₽
Дровяная печь для бани Эверест "Легкий пар Профи" Ковка
Дровяная печь для бани Эверест "Легкий пар Профи" Ковка
Мало
105990 ₽
Дровяная печь для бани Эверест "Steam Master" 24 INOX (320М)
Дровяная печь для бани Эверест "Steam Master" 24 INOX (320М)
Мало
72990 ₽
Есть в шоуруме
-17%
Комплект Везувий Легенда Русский пар 24 (240) NEXT (Распродажа)
Комплект Везувий Легенда Русский пар 24 (240) NEXT (Распродажа)
Мало
144890 ₽ 120000 ₽
Есть в шоуруме
Дровяная печь для бани Эверест "Steam Master" 24 (320М)
Дровяная печь для бани Эверест "Steam Master" 24 (320М)
Мало
44990 ₽
Есть на витрине
Дровяная печь для бани Эверест 24 Легкий пар (280) Ковка
Дровяная печь для бани Эверест 24 Легкий пар (280) Ковка
Мало
75000 ₽
Есть в шоуруме
-15%
Дровяная печь для бани Эверест INOX 20 (210) Ковка
Дровяная печь для бани Эверест INOX 20 (210) Ковка
Мало
77490 ₽ 65950 ₽
Дровяная печь для бани Везувий Легенда Ковка 16 (270) (без выносного тоннеля)
Дровяная печь для бани Везувий Легенда Ковка 16 (270) (без выносного тоннеля)
Есть в наличии
34440 ₽
Банная печь Гефест GFS ЗК 30 (П2) Ураган
Банная печь Гефест GFS ЗК 30 (П2) Ураган
Мало
132500 ₽
Дровяная печь для бани Harvia Legend 240 Duo
Дровяная печь для бани Harvia Legend 240 Duo
Мало
61900 ₽
Есть на витрине
-24%
Дровяная печь для бани Ферингер Оптима (облицовка Змеевик наборный)
Дровяная печь для бани Ферингер Оптима (облицовка Змеевик наборный)
Мало
130200 ₽ 99000 ₽
Дровяная печь для бани Варвара Терма Сказка в змеевике
Дровяная печь для бани Варвара Терма Сказка в змеевике
Уточняйте
68000 ₽
Дилер KAW-MET
Дилер Royal Flame
Дилер ЭКОКАММН и MCZ
Дилер LaNordika и Везувий

Лучшие цены на весь ассортимент каминов, печей, топок в Москве

Наша компания "ПечиТут" специализируется на продаже печей, каминов и другого обогревательного оборудования. Мы предлагаем высококачественные товары от известных производителей. На все товары распространяется заводская гарантия. Так что если кто-то подумывает установить дровяную печь, биокамин или что-либо еще из ассортимента, то он может смело присмотреть и приобрести товар на сайте интернет-магазина нашей компании.

Широкий спектр реализуемых товаров

Онлайн каталог печных конструкций и комплектующих включает следующие категории:

  • печи для дома. Отличаются мощностью, габаритами, дизайном и функционалом. В текущем разделе можно подобрать классическую дровяную топку, с духовым шкафом, модель в натуральном камне и не только;
  • баня и сауна. Если есть желание стать обладателем бани или сауны для собственного пользования или в коммерческих целях, то потребуется приобрести дровяную, газовую или электрическую печь. Отличается между собой устройство, функционирующее на различных видах топлива, лишь незначительными особенностями. В целом все оно отлично выполняет возложенную на него роль;
  • топки и облицовки. К месту будет установить камин в доме или на даче для функции отопления и придания изысканности окружающему интерьеру. Присмотреть оборудование можно в данном разделе. Есть классические изделия, а также с водяным контуром. Последние способствуют более высокому качеству обогрева жилых помещений;
  • дымоходы. Являются неотъемлемым атрибутом печей и каминов. В категории можно найти, как дымоотводы в сборе, так и отдельные компоненты;
  • электро и биокамины. Являются ноу-хау в мире отопительного оборудования. Электрокамины работают на электричестве, а биокамины на специальной жидкости;
  • термозащита. Это пожароизоляция, кровельные проходы, клеящие материалы, шнуры уплотнительные и другие позиции. Все перечисленное призвано повысить уровень безопасности при использовании каминов и печей;
  • литье. В разделе представлены отдельные части обогревательного прибора. Если сказать точнее, то каминные, топочные, колосниковые и иные дверцы, а также плиты, задвижки и чугунную посуду. При отсутствии желаемой позиции в наличии, ее можно будет заказать, обратившись к работнику службы поддержки;
  • аксессуары. Для повышения удобства и практичности использования печей и каминов могут понадобиться различные аксессуары. Среди них защитные наборы, самовары, дровницы, каминные наборы и иные позиции;
  • все для сада. При наличии собственного участка в пределах или за рамками города, обязательно заглянуть в указанный раздел. Здесь можно найти и купить мангал, гриль-бокс, барбекю и портативные варианты.

Преимущества нашего интернет-магазина

Мы реализуем продукцию известных производителей. Среди них "Везувий", "Chazelles", "Brunner" и другие бренды. У нас есть детальное описание и фото каждого продукта. Если что-либо заинтересовало, то приобрести продукцию легко, добавив в корзину. Купленный товар можно забрать со склада компании в Москве или заказать его доставку, которая возможна в любой город страны. Ее стоимость формируется индивидуально.

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