Печь-камин Везувий ПК-01 (220) с конфоркой угловой, бежевый

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Внимание! Перед оформление рассрочки, уточняйте наличие или срок поставки товара!

Этот товар может быть оформлен в рассрочку*.

Услуга доступна для обладателей дебетовых карт Сбербанка.

* при оформлении заказа в рассрочку условия других акций на покупку не действуют.

*Рассрочка – приобретение товара/услуги в кредит без увеличения затрат на приобретение товара/услуги за счет предоставления Партнером Банка (продавцом) скидки на товар/услугу. Увеличение затрат не происходит только в случае надлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору.

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