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Печь-камин Везувий ПК-01 (220) с конфоркой угловой, бежевый

Печь-камин Везувий ПК-01 (220) с конфоркой угловой, бежевый Печь-камин Везувий ПК-01 (220) с конфоркой угловой, бежевый Печь-камин Везувий ПК-01 (220) с конфоркой угловой, бежевый
Печь-камин Везувий ПК-01 (220) с конфоркой угловой, бежевый Печь-камин Везувий ПК-01 (220) с конфоркой угловой, бежевый Печь-камин Везувий ПК-01 (220) с конфоркой угловой, бежевый
Код товара:
29029
Производитель:
Везувий
Мало
36900 руб.
от  6150 руб. в мес.

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Диаметр дымохода, мм
115
Мощность, кВт
9
Варочная панель
Есть
Водяной контур
Нет
Все характеристики
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Преимущество Печи – камина ВЕЗУВИЙ ПК-01(220) с конфоркой, угловой:

  • Чугунная конфорка Везувий 213
  • Камин изготовлен из высококачественной конструкционной стали
  • Чугунная топочная дверь Везувий 220 с жаростойким стеклом 
  • Чугунная поддувальная дверь с системой регулировки режимов горения
  • Чугунная колосниковая решётка
  • Топка футерована легкозаменяемым  высококачественным шамотом
  • Керамические боковые вставки
  • Мощность ПК-01 9кВт (150м3)
  • Длительность горения одной закладки дров до 5 часов
  • Срок службы не менее 10 лет

Общие характеристики

Диаметр дымохода, мм
115
Мощность, кВт
9
Отапливаемый объем, м³
150
Толщина топки, мм
3
Топливо
Дрова
Гарантия производителя, лет
1
Страна производитель
Россия

Особенности

Варочная панель
Есть
Водяной контур
Нет
Вторичный дожиг
Есть
Материал внешнего корпуса
Сталь
Материал отделки
Керамика
Подключение дымохода
Верхнее
Расположение
Угловое
Система длительного горения
Есть
Система чистое стекло
Есть

Габариты и вес

Вес, кг
120
Высота, мм
821
Глубина, мм
468
Ширина, мм
734
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