Печь-камин Везувий ПК-01 (220) с конфоркой угловой, бежевый
Преимущество Печи – камина ВЕЗУВИЙ ПК-01(220) с конфоркой, угловой:
- Чугунная конфорка Везувий 213
- Камин изготовлен из высококачественной конструкционной стали
- Чугунная топочная дверь Везувий 220 с жаростойким стеклом
- Чугунная поддувальная дверь с системой регулировки режимов горения
- Чугунная колосниковая решётка
- Топка футерована легкозаменяемым высококачественным шамотом
- Керамические боковые вставки
- Мощность ПК-01 9кВт (150м3)
- Длительность горения одной закладки дров до 5 часов
- Срок службы не менее 10 лет
Общие характеристики
Особенности
Габариты и вес
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